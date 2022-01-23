Когда играют Костюк и Ястремская? Расписание украинок на AO на 24 января

24 января украинские теннисистки проведут матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины, они будут играть в паре.
Расписание матчей с участием украинок
Margaret Court Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия, 9)
Источник — Sport.ua
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