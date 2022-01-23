Людмила Киченок завершила выступления на Australian Open, проиграв в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.



Во втором круге Люда и ее напарник Андрей Голубев из Казахстана проиграли японско-пакистанскому дуэту Макото Ниномия / Айсам Куреши.



Australian Open. Второй круг микста

Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Макото Ниномия / Айсам Куреши (Япония / Пакистан) – 3:6, 4:6



Отметим, что Люда ранее завершила борьбу в и женском парном разряде и покидает турнир.