Людмила Киченок завершила выступления на Australian Open, проиграв в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
Во втором круге Люда и ее напарник Андрей Голубев из Казахстана проиграли японско-пакистанскому дуэту Макото Ниномия / Айсам Куреши.
Australian Open. Второй круг микста
Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Макото Ниномия / Айсам Куреши (Япония / Пакистан) – 3:6, 4:6
Отметим, что Люда ранее завершила борьбу в и женском парном разряде и покидает турнир.
Источник — Sport.ua
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