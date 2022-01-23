Людмила Киченок завершила выступления на Australian Open, проиграв в миксте

Украинка не смогла пробиться в третий круг парного смешанного разряда

  • 23.01.2022 13:28
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Людмила Киченок завершила выступления на Australian Open, проиграв в миксте
© WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в рамках парного смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
Во втором круге Люда и ее напарник Андрей Голубев из Казахстана проиграли японско-пакистанскому дуэту Макото Ниномия / Айсам Куреши.
 
Australian Open. Второй круг микста
Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Макото Ниномия / Айсам Куреши (Япония / Пакистан) – 3:6, 4:6
 
Отметим, что Люда ранее завершила борьбу в и женском парном разряде и покидает турнир. 

Источник — Sport.ua

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