Людмила Киченок проиграла пару во втором раунде Australian Open

22 января украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в женском парном разряде.
В поединке второго раунда украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в трех сетах тандему Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США). Матч длился 1 час 49 минут.
Australian Open 2022
Женщины. Парный разряд. Второй раунд
Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [11] – 6:2, 4:6, 6:1
Источник — Sport.ua
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