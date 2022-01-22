Людмила Киченок проиграла пару во втором раунде Australian Open

Украинка в паре с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в трех сетах

  • 22.01.2022 04:10
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Людмила Киченок проиграла пару во втором раунде Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 января украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Открытом чемпионате Австралии в женском парном разряде.
 
В поединке второго раунда украинка с Аленой Остапенко из Латвии проиграла в трех сетах тандему Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США). Матч длился 1 час 49 минут.

Australian Open 2022

Женщины. Парный разряд. Второй раунд

Петра Мартич (Хорватия) / Шелби Роджерс (США) – Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) [11] – 6:2, 4:6, 6:1

Источник — Sport.ua

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