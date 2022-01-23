Криштиану РОНАЛДУ: «Дорога ухабиста и полна препятствий»

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в поединке 23-го тура АПЛ.

«Еще одна важная победа в Премьер-лиге, еще один шаг к нашим целям. Дорога ухабиста и полна препятствий, но мы вместе и усердно работаем, чтобы наши болельщики гордились нами! Вперед, «дьяволы»!», — написал Роналду.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч.