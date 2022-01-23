Криштиану РОНАЛДУ: «Дорога ухабиста и полна препятствий»

Футболист «Манчестер Юнайтед» подвел итоги победы над «Вест Хэмом» (1:0)

  • 23.01.2022 12:31
  • 869 просмотров
  • 0 комментариев
Криштиану РОНАЛДУ: «Дорога ухабиста и полна препятствий»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (1:0) в поединке 23-го тура АПЛ.

«Еще одна важная победа в Премьер-лиге, еще один шаг к нашим целям. Дорога ухабиста и полна препятствий, но мы вместе и усердно работаем, чтобы наши болельщики гордились нами! Вперед, «дьяволы»!», — написал Роналду.

Роналду вышел на поле в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и провел полный матч.

Источник — Instagram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности