Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «У нас выбыли 10 игроков, большинство – нападающие»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью 0:0 с «Лацио» в 23-м туре Серии А:

«Мы могли сыграть лучше, мы всегда можем играть лучше, но мне трудно быть недовольным игрой. Многим пришлось играть на непривычных позициях, потом из-за травмы мы потеряли Миранчука, который только начал использовать свободные зоны.

У меня не было форвардов на скамейке, нам не хватало альтернативных вариантов, но я очень доволен результатом, учитывая, что у нас выбыли 10 игроков, а большинство из них – нападающие».

Напомним, матч с «Лацио» пропускал в том числе и Руслан Малиновский.