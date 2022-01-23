Агент: «Динамо пошло навстречу Ледневу»

Александр Карпов рассказал о переходе украинского футболиста в венгерский «Фехервар»

  • 23.01.2022 09:04
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Агент: «Динамо пошло навстречу Ледневу»
© ФК Фехервар. Богдан Леднев

Агент компании ProStar Александр Карпов, представляющий интересы полузащитника киевского «Динамо» Богдана Леднева, прокомментировал переход футболиста в венгерский клуб «Фехервар» на правах аренды на ближайший год.

«Богдан — амбициозный футболист, всегда ставит перед собой цель получать максимальное количество игрового времени.

Сейчас Богдан ушел по нескольким причинам, в первую очередь, ввиду большой конкуренции в составе киевского «Динамо», это не всегда получалось.

Спасибо клубу, «Динамо» пошло навстречу игроку и дало возможность Богдану попробовать свои силы в хорошем европейском клубе, где футболист рассчитывает получить максимальную игровую практику. Это очень важно для развития игрока, и от этого получают пользу все три стороны — и Леднев, и «Динамо», и «Фехервар».

Считаю, на сегодняшний день «Фехервар» отличным вариантом для того, чтобы Богдан прогрессировал.

Команда старается играть в атакующий футбол, имеет самые высокие амбиции в национальном чемпионате. Венгры тщательно изучили стиль, манеру игры Богдана и четко осознают, где и как использовать его сильные стороны на поле.

Поскольку это первый иностранный клуб в карьере Богдана, очень важно максимально быстро адаптироваться к новым футбольным и бытовым реалиям. И с этой точки зрения очень важно присутствие в команде наших украинских футболистов. Уверен, и Женя Макаренко, и Ваня Петряк, который уже много лет живет в Будапеште, помогут Богдану максимально быстро влиться в коллектив и с первых игр показывать свой уровень.

Конечно, «Динамо» для Богдана — родной клуб, и мечта стабильно и успешно выступать в составе «Динамо» никуда не делась, поэтому после окончании аренды, Богдан, в первую очередь, обсудит свое будущее с руководством и тренерским штабом киевского «Динамо».

Будут ли в Венгрии еще украинцы? Да, насколько я знаю, на сегодняшний день венгерский клуб интересуется еще одним игроком с украинским паспортом, знаю, что сейчас клубы находятся в переговорном процессе. Не называя фамилий и клуба, могу сказать одно, что это — игрок оборонительного плана», — отметил Карпов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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