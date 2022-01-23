Защитник Металлиста: «Забить должен был Демченко, а повезло мне»

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк прокомментировал победу в контрольном поединке со «Славией» из Софии (5:0). Сам Мизюк стал автором третьего гола в этом матче.

«Это сборы, я бы не очень обращал внимание на счет. Соперник был хороший, просто мы удачно сыграли и победили.

Мой гол похож на кубковый в ворота «Десны»? Сходство, конечно, есть, но забить должен был Демченко, а повезло мне (после удара Егора в падении через себя мяч попал в крестовину, а затем удачно лег на левую ногу Мизюку — прим. ред).

Вообще же, на сборах всегда непросто. Под нагрузками тяжело играть, но, думаю, сегодня мы справились на отлично.

Завтра утром нас ждет тренировка в зале и на футбольном поле. Вечером отдохнем, а в понедельник — следующая игра», — сказал Мизюк.

24 января соперником «Металлиста» станет чешский «Слован» (Либерец). Начало матча в 14:00 по киевскому времени.