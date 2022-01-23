Защитник Металлиста: «Забить должен был Демченко, а повезло мне»

Александр Мизюк рассказал о победе над софийской «Славией» в товарищеском матче (5:0)

  • 23.01.2022 08:32
  • 303 просмотра
  • 0 комментариев
Защитник Металлиста: «Забить должен был Демченко, а повезло мне»
© ФК Металлист. Александр Мизюк

Защитник «Металлиста» Александр Мизюк прокомментировал победу в контрольном поединке со «Славией» из Софии (5:0). Сам Мизюк стал автором третьего гола в этом матче.

«Это сборы, я бы не очень обращал внимание на счет. Соперник был хороший, просто мы удачно сыграли и победили.

Мой гол похож на кубковый в ворота «Десны»? Сходство, конечно, есть, но забить должен был Демченко, а повезло мне (после удара Егора в падении через себя мяч попал в крестовину, а затем удачно лег на левую ногу Мизюку — прим. ред).

Вообще же, на сборах всегда непросто. Под нагрузками тяжело играть, но, думаю, сегодня мы справились на отлично.

Завтра утром нас ждет тренировка в зале и на футбольном поле. Вечером отдохнем, а в понедельник — следующая игра», — сказал Мизюк.

24 января соперником «Металлиста» станет чешский «Слован» (Либерец). Начало матча в 14:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Металлист

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности