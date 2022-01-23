В поединке 20-го тура чемпионата Германии по футболу дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Хоффенхайм» со счетом 3:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Дортмунд — 2:3
Голы: Крамарич, 45, Руттер, 77 — Холанд, 6, Ройс, 58, Раум, 66 (автогол)
События матча
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Хоффенхайм).
|66'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Давид Раум (Хоффенхайм).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
Источник — YouTube
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