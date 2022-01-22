Бундеслига. Боруссия Д снова выиграла и приближается к Баварии

«Боруссия» Дортмунд выиграла третий кряду матч чемпионата Германии и приближается к лидеру «Баварии».
Мюнхенская команда опережает соперника на 3 очка и имеет матч в запасе.
Отметим подъем в топ-4 скромного «Униона».
Чемпионат Германии. 20-й тур
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3
Голы: Крамарич, 45, Руттер, 77 - Холанд, 6, Ройс, 58, Раум, 66 (в свои ворота)
Байер - Аугсбург 5:1
Голы: Беллараби, 9, Диаби, 24, 65, 69, Аларио, 81 - Майер, 62
Боруссия М - Унион 1:2
Голы: Коне, 40 - Крузе, 18 (с пен), 84
Фрайбург - Штутгарт 2:0
Голы: Ито, 36 (в свои ворота), Шаде, 72
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1
Голы: Дудзяк, 12, Белл, 66 (в свои ворота) - Онисиво, 90
Источник — Sport.ua
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