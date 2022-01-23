Милан – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз специалиста на матч чемпионата Италии

  • 23.01.2022 05:11
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Милан – Ювентус. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 23-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Ювентус».

«Жаль, что явная ошибка арбитра в матче «Милан» - «Специя» (1:2), а именно незасчитанный гол в ворота гостей, повлияла на результат встречи. Эта ошибка повлияла на то, что «Милан» в этой встрече не победил, а проиграл. Ходят разговоры о переигровке матча, но я в это мало верю. После матча арбитра утешали даже футболисты «Милана».

Сейчас «россонери» необходимо обыгрывать «Ювентус», который немного улучшил свои результаты после катастрофического старта. Да, туринцам совсем недавно хотелось выиграть Суперкубок Италии, но Алексис Санчес из «Интера» был категорически против этого. Чилиец забил решающий гол и в итоге трофей достался «нерадзурри».

Безусловно, уход Роналду и травма Кьезы реально снизили атакующий потенциал «Юве». Но не исключаю, что «Старая Синьора» будет набирать очки за счет коллективности усилий в этой ситуации. У туринцев очень сильный характер и они его демонстрируют обычно в самый ответственный момент. Сейчас он наступил. «Юве» обязан играть в каждом матче на победу.

Я скажу непопулярный тезис! Туринцы в равном матче одержат победу над «Миланом». Для них сейчас результат значительно важнее красоты и тонкости игры. Футбольный прагматизм в таких матчах выходит на первый план. А «Старая Синьора» достаточно часто использует это», - сказал Грозный.

Матч «Милан» – «Ювентус» состоится 23-го января. Начало встречи в 21:45.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

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Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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