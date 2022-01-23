ВИДЕО. Победы Марселя и Бреста. Чемпион Франции потерпел поражение

22 января состоялись два матча 22-го тура чемпионата Франции.
«Брест» победил «Лилль» (2:0), чемпиона Франции. Автогол провел Тиагу Джало, также с пенальти забил Стив Мунье.
«Марсель» обыграл «Ланс» со счетом 2:0. Отличились Димитри Пайет, который реализовал пенальти, а также Седрик Бакамбю.
Лига 1. 22-й тур
Брест – Лилль – 2:0
Голы: Тиагу Джало, 3 (автогол), Мунье, 90+5 (пен)
Ланс – Марсель – 0:2
Голы: Пайет, 34 (пен). Бакамбю, 77.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Стив Мунье (Брест).
|3'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тьягу Джало (Лилль).
Источник — Sport.ua
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