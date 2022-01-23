22-й тур
Брест
2 : 0
Лилль
22.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Победы Марселя и Бреста. Чемпион Франции потерпел поражение

22 января состоялись два матча 22-го тура чемпионата Франции

  • 23.01.2022 04:29
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ВИДЕО. Победы Марселя и Бреста. Чемпион Франции потерпел поражение
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 января состоялись два матча 22-го тура чемпионата Франции.

«Брест» победил «Лилль» (2:0), чемпиона Франции. Автогол провел Тиагу Джало, также с пенальти забил Стив Мунье.

«Марсель» обыграл «Ланс» со счетом 2:0. Отличились Димитри Пайет, который реализовал пенальти, а также Седрик Бакамбю.

Лига 1. 22-й тур

Брест – Лилль – 2:0

Голы: Тиагу Джало, 3 (автогол), Мунье, 90+5 (пен)

Ланс – Марсель – 0:2

Голы: Пайет, 34 (пен). Бакамбю, 77.

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Стив Мунье (Брест).
3' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Тьягу Джало (Лилль).

Источник — Sport.ua

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