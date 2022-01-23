Евгений МАКАРЕНКО: «Чемпионат Бельгии гораздо сильнее венгерского»

Украинский защитник, выступающий за «Фехервар», поделился мнением о венгерском футболе

  • 23.01.2022 02:39
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Евгений МАКАРЕНКО: «Чемпионат Бельгии гораздо сильнее венгерского»
© ФК Фехервар. Евгений Макаренко

Украинский защитник Евгений Макаренко рассказал о своих впечатлениях от венгерского футбола.

«Язык в Венгрии очень специфичен. Базовые вещи я знаю, но общаться тяжело. В основном общаюсь на английском. В Венгрии футбол сильно отличается от Бельгии. В бельгийском чемпионате класс футболистов и команд выше. В плане физическом, техническом, ну и тактическом тоже. Во всех планах чемпионат Бельгии гораздо сильнее.

Но в чемпионате Венгрии есть несколько команд, которые в хорошем игровом тонусе, могут играть в хороший футбол. «Ференцварош», скажу с уверенностью, хорошая команда. О Сергее Реброве здесь все хорошо отзываются. Он сделал такую машину, которая завоевывает титулы и идет на первом месте с большим отрывом. Его здесь любят и вспоминают добрым словом», – сказал Макаренко в эфире программы «Do Best!».

Источник — YouTube

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