Transfermarkt: Макаренко и Коваль прибавили в трансферной цене

Веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах, включая венгерский, где выступают много украинцев.

Несколько украинских игроков получили свои новые рыночные показатели. Максим Коваль из «Аль-Фатеха» теперь стоит €700 тысяч, прибавив в цене 200 тысяч евро.

В Венгрии больше всего прибавили в цене хавбек «Фехервара» Евгений Макаренко. Он тоже стал дороже на 200 тысяч евро, и его трансфер теперь оценивается в €1,4 млн.

Три украинских футболиста венгерской «Кишварды» подорожали: Богдан Мельник (€400 тысяч) прибавил 50 тысяч евро, Виктор Гей (€375 тысяч) и Артем Одинцов (€125 тысяч) стали дороже на 25 тысяч евро.

На предыдущем уровне оценены украинцы Иван Петряк, Александр Зубков (по €2 млн), Артем Фаворов (€650 тысяч), Антон Кравченко (€250 тысяч).