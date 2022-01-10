Transfermarkt: Макаренко и Коваль прибавили в трансферной цене

Веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах, включая венгерский, где выступают много украинцев.
Несколько украинских игроков получили свои новые рыночные показатели. Максим Коваль из «Аль-Фатеха» теперь стоит €700 тысяч, прибавив в цене 200 тысяч евро.
В Венгрии больше всего прибавили в цене хавбек «Фехервара» Евгений Макаренко. Он тоже стал дороже на 200 тысяч евро, и его трансфер теперь оценивается в €1,4 млн.
Три украинских футболиста венгерской «Кишварды» подорожали: Богдан Мельник (€400 тысяч) прибавил 50 тысяч евро, Виктор Гей (€375 тысяч) и Артем Одинцов (€125 тысяч) стали дороже на 25 тысяч евро.
На предыдущем уровне оценены украинцы Иван Петряк, Александр Зубков (по €2 млн), Артем Фаворов (€650 тысяч), Антон Кравченко (€250 тысяч).
Источник — Transfermarkt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.