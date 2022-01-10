Transfermarkt: Макаренко и Коваль прибавили в трансферной цене

Веб-портал обновил стоимость футболистов в европейских чемпионатах

  • 10.01.2022 22:27
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Transfermarkt: Макаренко и Коваль прибавили в трансферной цене
© МОЛ Фехервар. Евгений Макаренко

Веб-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах, включая венгерский, где выступают много украинцев. 

Несколько украинских игроков получили свои новые рыночные показатели. Максим Коваль из «Аль-Фатеха» теперь стоит €700 тысяч, прибавив в цене 200 тысяч евро.

В Венгрии больше всего прибавили в цене хавбек «Фехервара» Евгений Макаренко. Он тоже стал дороже на 200 тысяч евро, и его трансфер теперь оценивается в €1,4 млн.

Три украинских футболиста венгерской «Кишварды» подорожали: Богдан Мельник (€400 тысяч) прибавил 50 тысяч евро, Виктор Гей (€375 тысяч) и Артем Одинцов (€125 тысяч) стали дороже на 25 тысяч евро. 

На предыдущем уровне оценены украинцы Иван ПетрякАлександр Зубков (по €2 млн), Артем Фаворов (€650 тысяч), Антон Кравченко (€250 тысяч).

Источник — Transfermarkt

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