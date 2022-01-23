23-й тур
Арсенал
0 : 0
Бёрнли
23.01.2022 16:00

Арсенал – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Артеты встречается с главными жертвами COVID-19 в текущем сезоне

  • 23.01.2022 02:25
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Арсенал – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 января, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоится матч двадцать третьего тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют лондонский «Арсенал» и «Бернли». Стартовый свисток рефери Дэвида Кута из Ноттингема прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Арсенал


Подопечные Микеля Артеты на данном этапе сезона находятся в хороших физических кондициях, однако этого все равно было недостаточно для того, чтобы навязать конкуренцию явному фавориту чемпионской гонки – «Манчестер Сити» (1:2). Поскольку лондонский «Тоттенхэм» свою игру прошлого тура выиграл, то «канониры» были вынуждены покинуть зону еврокубков, фактически вернувшись к отправной точке на старте сезона. При этом, две игры в запасе, не считая предстоящего поединка, у них точно никто не заберет, поэтому возможны очень даже неожиданные варианты.

По потерянным очкам «Арсенал» сейчас идет в район его излюбленного четвертого места, что в нынешних реалиях АПЛ выглядит отнюдь не плохой перспективой для «пушкарей». Беда лишь в том, что к матчу против явного аутсайдера пары они подошли с четырьмя встречами без побед за плечами, что должно тревожить Артету в первую очередь. Даже несмотря на то, что играть в последнее время приходилось с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и не лишенным статуса культового клуба «Ноттингем Форест».

Бернли


Подопечные Шона Дайча тоже хотели бы принимать участие во всех этих ярких баталиях в новом календарном году, но успели провести лишь две неудачные игры против «Лидса» (1:3) и «Хаддерсфилда» (1:2), после чего COVID-19 отправил их в тяжелейший нокаут вплоть до предстоящей игры на «Эмирейтс». Как итог, мы будем говорить о матче 23 тура в то время, когда у «бордовых» за плечами будет только 17 сыгранных поединков. 11 набранных за это время очков не могли быть достаточным результатом для того, чтобы удерживать позиции в турнирной таблице, поэтому «Бернли» просел очень серьезно, провалившись на последнюю строчку.

Выбираться из опасной зоны команда Дайча будет уже в ближайшее время, а встреча с «Арсеналом» для нее может выступить хорошей разминкой в этом контексте. Так или иначе, но спрашивать с «бордовых» за результат на «Эмирейтс» вряд ли будут, так как все прекрасно понимают ситуацию, в которой команда две недели была вынуждена обходиться без полноценной совместной работы. А вот в домашней игре против «Уотфорда» уже в скором времени ставки будут попросту зашкаливать, так как речь идет о предпоследней и последней командах чемпионата соответственно. Дальше – будут и «Ливерпуль», и «Челси», и «Манчестер Сити», поэтому очки нужны «Бернли» из каждого поединка.

Ориентировочные составы


«Арсенал»: Рамсдейл – Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу – Локонга – Мартинелли, Смит-Роу, Эдегор, Сака – Ляказетт.

«Бернли»: Поуп – Лоутон, Ми, Тарковски, Бардсли – Корк, Вествуд – Макнейл, Браунхилл, Леннон – Родригес.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, в предстоящем поединке «Арсенал» не должен испытать особых проблем в матче против соперника без надлежащего тонуса. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Арсенал» (-1.5) с коэффициентом 1.92 по линии Parimatch.

23 января, воскресенье

«Арсенал» – «Бернли»
Лондон. «Эмирейтс». 16:00
Арбитр: Дэвид Кут (Ноттингем, Англия)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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