Миколенко пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы спины

Украинский защитник «ирисок» травмирован

  • 22.01.2022 23:11
  • 1310 просмотров
  • 3 комментария
Миколенко пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы спины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Стало известно, почему защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на поединок 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1). Журналист Эндрю Тодос сообщил, что 22-летний защитник имеет проблемы со спиной. Степень повреждения не называется. При этом, нужно отметить, что по другим данным, Миколенко не попал в заявку на игру, потому что мало тренировался на неделе и оказался не готов к игре.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко пропустил первую тренировку под руководством нового наставника «ирисок» Данкана Фергюсона.

Миколенко сыграл за «Эвертон» два матча – против «Халла» в Кубке Англии и против «Норвича» в АПЛ.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 22.01.2022 23:13
    +5
    ну, вот.... а гавноеды, от радости что его слили, чуть не лопнули
    Спина пройдет и в бой пойдет!
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 23.01.2022 00:06
    +2
    Михаил Степанов, 22.01.2022 23:13
    ну, вот.... а гавноеды, от радости что его слили, чуть не лопнули
    Спина пройдет и в бой пойдет!
    Та навіть якщо б ігровим причинам не потрапив, я не розумію чим це привід для радощів
    Ссылка
    Pomisyachnyy Roman
    online
    Pomisyachnyy Roman, 22.01.2022 23:23
    0
    Это не травма, просто у нас играют раз в неделю и умирают, а в Англии игры каждые 2-3 дня и не ноют.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности