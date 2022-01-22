Миколенко пропустил матч с Астон Виллой из-за травмы спины

Стало известно, почему защитник «Эвертона» Виталий Миколенко не попал в заявку на поединок 23-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (0:1). Журналист Эндрю Тодос сообщил, что 22-летний защитник имеет проблемы со спиной. Степень повреждения не называется. При этом, нужно отметить, что по другим данным, Миколенко не попал в заявку на игру, потому что мало тренировался на неделе и оказался не готов к игре.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко пропустил первую тренировку под руководством нового наставника «ирисок» Данкана Фергюсона.

Миколенко сыграл за «Эвертон» два матча – против «Халла» в Кубке Англии и против «Норвича» в АПЛ.