Миколенко пропустил первую тренировку у нового тренера Эвертона

Вчера «Эвертон» назначил Данкана Фергюсона на пост исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня он провел свою первую тренировку с командой.
По информации английских СМИ, тренировку пропустил украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Причины отсутствия Виталия неизвестны.
Кроме Миколенко, тренировку пропустили травмированные Аллан, Фабиан Делф и Томас Дэвис.
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