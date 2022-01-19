Миколенко пропустил первую тренировку у нового тренера Эвертона

Причины отсутствия украинского защитника неизвестны

  • 19.01.2022 18:57
  • 4276 просмотров
  • 5 комментариев
Миколенко пропустил первую тренировку у нового тренера Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Вчера «Эвертон» назначил Данкана Фергюсона на пост исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня он провел свою первую тренировку с командой.

По информации английских СМИ, тренировку пропустил украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Причины отсутствия Виталия неизвестны.

Кроме Миколенко, тренировку пропустили травмированные Аллан, Фабиан Делф и Томас Дэвис.

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Комментарии
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    Sauron
    Sauron, 19.01.2022 19:03
    +3
    Писали, що ковід
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 19.01.2022 20:02
    +1
    OKs100, 19.01.2022 19:52
    Скорее всего даже к тренировкам не подпустит его новый тренер. Так часто бывает, что подписанный игрок для старого тренера не подходит новому.
    В основі може і не випускати новий тренер, але щоб до тренувань не допускати, то вже або особиста неприязнь до футболіста має бути, або рівень футболіста має бути зовсім донний.
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 19.01.2022 19:59
    -5
    Забухал от счастья.
    Ссылка
    OKs100
    OKs100, 19.01.2022 19:52
    -5
    Скорее всего даже к тренировкам не подпустит его новый тренер. Так часто бывает, что подписанный игрок для старого тренера не подходит новому.
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 19.01.2022 19:49
    -8
    Он чемоданы собирал в Дырку
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