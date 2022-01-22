Уже никуда не уходит? Громов вернулся в расположение Зари

По информации журналиста Игоря Бурбаса, атакующий хавбек «Зари» Артем Громов вернулся в расположении команды и приступил к тренировкам.

Ранее сам игрок подтверждал, что не поехал на сборы в Турцию и хочет перебраться в другую команду.

Видимо, не сложилось, поэтому Громов продолжит выступать за команду Виктора Скрипника.

Правда, контракт 32-летнего футболиста завершается летом 2022 года и продлевать его он не намерен, хотя отправлять Громова в дубль, как это случилось с Владиславом Кочергиным, клуб не собирается.

Громов в нынешнем сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста.