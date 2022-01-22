Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 23 января

23 января украинские теннисистки проведут матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии.
На корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины, они будут играть в миксте.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №17 (третий запуск, 05:30 по Киеву*)
Надежда Киченок / Сантьяго Гонсалес (Украина / Мексика) – Эна Шибахара / Бен Маклахлан (Япония)
Корт №17 (пятый запуск, 08:30 по Киеву*)
Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Макото Ниномия / Айсам Куреши (Пакистан)
*ориентировочное время
Источник — Sport.ua
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