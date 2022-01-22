Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 23 января

Сестры Киченок сыграют во втором круге микста

  • 22.01.2022 21:11
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Расписание матчей с участием украинок на Australian Open на 23 января
© Neal Trousdale

23 января украинские теннисистки проведут матчи в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут две представительницы Украины, они будут играть в миксте.
 
Расписание матчей с участием украинок
 
Корт №17 (третий запуск, 05:30 по Киеву*)
Надежда Киченок / Сантьяго Гонсалес (Украина / Мексика) – Эна Шибахара / Бен Маклахлан (Япония)
 
Корт №17 (пятый запуск, 08:30 по Киеву*)
Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Макото Ниномия / Айсам Куреши (Пакистан)

*ориентировочное время

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Источник — Sport.ua

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