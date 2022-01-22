Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Год назад никто не хотел переходить в Днепр-1»

Тренер доволен общим прогрессом команды

  • 22.01.2022 20:05
  • 1498 просмотров
  • 2 комментария
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Год назад никто не хотел переходить в Днепр-1»
© scdnipro1.com.ua

Наставник «Днепр-1» Игор Йовичевич доволен тем прогрессом, который футбоилсты сделали за год. В прошлом сезоне команда уходила на перерыв последней в таблице.

«Это вполне положительно, когда есть спрос на футболистов нашего клуба. Довбик показывает игру высокого качества, вызывается в ряды национальной сборной. Как и Пихаленок. Этим гордится весь клуб, все футболисты, наш тренерский штаб. Это очень важно».

«Если в прошлом году в «Днепр-1» никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами».

«Ситуация существенно поменялась и все увидели, что в «Днепре-1» футболисты могут прогрессировать, здесь хорошая команда, в ней царит положительная человеческая атмосфера».

«Многие футболисты – в частности, Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие добавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными», - считает Йовичевич.

Источник — СК Днепр-1

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    wartaan
    wartaan, 22.01.2022 20:19
    -1
    так ничего не изменилось и сейчас никто из нормальных и уважающих себя игроков не перейдут. как не печально, но даже к дырявым скорее зайдут, а по факту только ржавые в фаворе!
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    Face Control
    online
    Face Control, 22.01.2022 20:21
    -3
    Что-то изменилось?
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