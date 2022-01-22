Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Год назад никто не хотел переходить в Днепр-1»

Наставник «Днепр-1» Игор Йовичевич доволен тем прогрессом, который футбоилсты сделали за год. В прошлом сезоне команда уходила на перерыв последней в таблице.

«Это вполне положительно, когда есть спрос на футболистов нашего клуба. Довбик показывает игру высокого качества, вызывается в ряды национальной сборной. Как и Пихаленок. Этим гордится весь клуб, все футболисты, наш тренерский штаб. Это очень важно».

«Если в прошлом году в «Днепр-1» никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами».

«Ситуация существенно поменялась и все увидели, что в «Днепре-1» футболисты могут прогрессировать, здесь хорошая команда, в ней царит положительная человеческая атмосфера».

«Многие футболисты – в частности, Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие добавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными», - считает Йовичевич.