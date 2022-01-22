ВИДЕО. Красивый гол Цитаишвили в контрольном матче против Приштины

Вингер «Черноморца» Георгий Цитаишвили отличился в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции против «Приштины» (4:0).
Во втором тайме про счете 3:0 в пользу одесского клуба 21-летний футболист разобрался на правом фланге со своим оппонентом и точно пробил в дальний угол.
🇺🇦🇬🇪| Gio Tsitaishvili with a top-bin curler for Chornomorets☄️ pic.twitter.com/CEl4ttS5tL— Georgian Footy (@GeorgianFooty) January 22, 2022
Источник — Sport.ua
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