ВИДЕО. Красивый гол Цитаишвили в контрольном матче против Приштины

Георгий показал свое мастерство

  • 22.01.2022 19:55
  • 3374 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Красивый гол Цитаишвили в контрольном матче против Приштины
© ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Вингер «Черноморца» Георгий Цитаишвили отличился в контрольном матче на учебно-тренировочных сборах в Турции против «Приштины» (4:0).
 
Во втором тайме про счете 3:0 в пользу одесского клуба 21-летний футболист разобрался на правом фланге со своим оппонентом и точно пробил в дальний угол.

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BUCH
    online
    BUCH, 22.01.2022 20:26
    +4
    Як так??? Малохольна тимофіючка тепер буде плакати...
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 22.01.2022 20:26
    +2
    Красиво!
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