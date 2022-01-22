Андрей ПЯТОВ – о словах Мораеса: «Заголовки высосаны из пальца»

Капитан «Шахтера» считает, что источник не верно описал диалог с Жуниором

  • 22.01.2022 19:15
  • 1452 просмотра
  • 6 комментариев
Андрей ПЯТОВ – о словах Мораеса: «Заголовки высосаны из пальца»
© Instagram. Андрей Пятов

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов отреагировал на скандальную ситуацию, связанную с интервью Жуниора Мораеса, который заявил, что бразильцы, в том числе и он, напуганы возможным нападением российской армии на Украину.
 
«Кто кем управляет? Вы информацией или информация вами? Сегодня пообщался с Мораесом. Фейковая шумиха вне поля никогда не влияет позитивно на психологию игрока. Поэтому, на правах капитана, хочу поставить точку во вчерашнем вопросе.
 
Сам был удивлен заголовкам в украинских СМИ. Что случилось? Издание «Lance» просто не верно описало диалог с Мораесом.
 
Если почитаете первоисточник, заметите два предложения рядом. Первое начинается со слов «Nós, brasileiros» (мы, бразильцы). Следом предложение начинается со слов «Eu sou ucraniano e não quero que tenha uma guerra» (я украинец и не хочу войны).
 
В самом начале статьи так же написано, что Жуниор украинец. Поэтому заголовки, не в первый раз, высосаны из пальца.
 
Жуниор уже 10 лет играет в Украине. Его футболка с желто-синим флагом. Этим все сказано!
 
Не ищите проблем там, где их нет. Старайтесь фокусироваться на действиях, которые помогают развивать украинский футбол, а не создают в нем напряжение. Больше будет пользы», – написал Пятов инстаграме.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 22.01.2022 19:28
    +2
    Олійник Володимир, 22.01.2022 19:23
    так само як ти фоткався із сепарами?
    Мыколенко с Бастой?
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 22.01.2022 19:59
    0
    Точно так же , когда шахтёр саботировал акции в поддержку Украинской Армии, грозясь не выйти на игру
    Конечно , Андрюша мы тебе верим
    Ссылка
    Энди Мир
    Энди Мир, 22.01.2022 19:57
    0
    А фото с сепарами с какого пальца высосано? А то что мИколенкА бастолюб и малорос как и его дружок попов - так это и так все знают. Только в этой новости ничего не пишется о нём, здесь конкретные слова чмораеса и их обсуждение.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 22.01.2022 19:54
    -1
    Олійник Володимир, 22.01.2022 19:23
    так само як ти фоткався із сепарами?
    Так само як дынама.. наротный клуб, платит деньги за Шкурина, добавляем Ахмед Алибекова, Кадири и ещё Каргбо а орут глоры о зраде Шахтера, вот это поворот
    Ссылка
    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 22.01.2022 19:24
    -1
    Пятов интеллектуальный спортсмен, а это уже достижение!
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
    Олійник Володимир, 22.01.2022 19:23
    -3
    так само як ти фоткався із сепарами?
    Ссылка
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