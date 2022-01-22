Андрей ПЯТОВ – о словах Мораеса: «Заголовки высосаны из пальца»

Вратарь и капитан «Шахтера» Андрей Пятов отреагировал на скандальную ситуацию, связанную с интервью Жуниора Мораеса, который заявил, что бразильцы, в том числе и он, напуганы возможным нападением российской армии на Украину.



«Кто кем управляет? Вы информацией или информация вами? Сегодня пообщался с Мораесом. Фейковая шумиха вне поля никогда не влияет позитивно на психологию игрока. Поэтому, на правах капитана, хочу поставить точку во вчерашнем вопросе.



Сам был удивлен заголовкам в украинских СМИ. Что случилось? Издание «Lance» просто не верно описало диалог с Мораесом.



Если почитаете первоисточник, заметите два предложения рядом. Первое начинается со слов «Nós, brasileiros» (мы, бразильцы). Следом предложение начинается со слов «Eu sou ucraniano e não quero que tenha uma guerra» (я украинец и не хочу войны).



В самом начале статьи так же написано, что Жуниор украинец. Поэтому заголовки, не в первый раз, высосаны из пальца.



Жуниор уже 10 лет играет в Украине. Его футболка с желто-синим флагом. Этим все сказано!



Не ищите проблем там, где их нет. Старайтесь фокусироваться на действиях, которые помогают развивать украинский футбол, а не создают в нем напряжение. Больше будет пользы», – написал Пятов инстаграме.