ФОТО. Испугались дрона. Матч АПЛ прерван из-за летающего объекта

Матч чемпионата Англии «Брентфорд» - «Вулверхэмптон» был прерван в первом тайме из-за дрона, который завис над ареной.

Правила АПЛ гласят, что арбитры должны прервать матч, если в небе над стадионом появляется непонятный объект.

Сообщается, что главный судья растерялся и не знал, что делать, но вскоре дрон улетел и позволил футболистам продолжить матч.