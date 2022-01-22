ФОТО. Испугались дрона. Матч АПЛ прерван из-за летающего объекта

Матч чемпионата Англии «Брентфорд» - «Вулверхэмптон» был прерван в первом тайме из-за дрона, который завис над ареной.
Правила АПЛ гласят, что арбитры должны прервать матч, если в небе над стадионом появляется непонятный объект.
Сообщается, что главный судья растерялся и не знал, что делать, но вскоре дрон улетел и позволил футболистам продолжить матч.
Источник — Sport.ua
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