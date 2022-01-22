Реал не собирается продавать Азара в январе

Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар, скорее всего, не покинет клуб в ближайшее время.
Как сообщил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти, он по-прежнему рассчитывает на 31-летнего футболиста.
«Азар входит в наши планы на следующий сезон, могу подтвердить это», – цитирует Анчелотти известный журналист Фабрицио Романо.
Отмечается, что Азар точно не покинет «Реал» в январе. Контракт бельгийца с испанским клубом истекает летом 2024 года.
В этом сезоне Азар сыграл 16 матчей за «Реал», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагает 40 млн евро за Азара.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.