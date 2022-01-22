Реал не собирается продавать Азара в январе

Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар, скорее всего, не покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщил главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти, он по-прежнему рассчитывает на 31-летнего футболиста.

«Азар входит в наши планы на следующий сезон, могу подтвердить это», – цитирует Анчелотти известный журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что Азар точно не покинет «Реал» в январе. Контракт бельгийца с испанским клубом истекает летом 2024 года.

В этом сезоне Азар сыграл 16 матчей за «Реал», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» предлагает 40 млн евро за Азара.