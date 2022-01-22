Аталанта из-за коронавируса в команде отсрочила вылет на матч с Лацио

Команда отправилась в Рим в день игры

  • 22.01.2022 15:13
  • 850 просмотров
  • 1 комментарий
Аталанта из-за коронавируса в команде отсрочила вылет на матч с Лацио
© ФК Аталанта

«Аталанта» в рамках 23 тура чемпионата Италии на выезде сыграет с «Лацио». 

Как сообщает пресс-служба клуба, «Аталанта» вылетела в Рим в день игры после обеда. Такое решение принято из-за новых случаев коронавируса в команде из Бергамо. Кто заражен не сообщается.

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Матч «Лацио» – «Аталанта» состоится 22-го января. Начало встречи в 21:45.

Источник — ФК Аталанта Бергамо

(6 голосов)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 22.01.2022 16:39
    0
    Вирус опять испоганил всю межеврокубковую зиму. Доколе?
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