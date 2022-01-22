Аталанта из-за коронавируса в команде отсрочила вылет на матч с Лацио

«Аталанта» в рамках 23 тура чемпионата Италии на выезде сыграет с «Лацио».

Как сообщает пресс-служба клуба, «Аталанта» вылетела в Рим в день игры после обеда. Такое решение принято из-за новых случаев коронавируса в команде из Бергамо. Кто заражен не сообщается.

Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч «Лацио» – «Аталанта» состоится 22-го января. Начало встречи в 21:45.