Роман ВАНТУХ: «Обрадовался аренде в Днепр-1»

Защитник вновь покинул «Динамо»

  • 22.01.2022 13:08
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Роман ВАНТУХ: «Обрадовался аренде в Днепр-1»
© СК Днепр-1

23-летний защитник «Динамо» Роман Вантух до конца сезона 2021/22 перебрался в аренду в «Днепр-1». Футболист поделился мыслями после перехода.

«После первого круга мне позвонил агент и предложил вариант с арендой в «Днепр-1». Я сразу обрадовался и до последнего ждал ответ от «Динамо». Я для себя сразу принял решение, но нужно было дождаться зеленый свет. 

Здесь я для себя много нового открываю, что мне очень нравится. Я бы не сказал, что очень тяжело — наоборот, интересно даже», - сказал Вантух.

В нынешнем сезоне Вантух выступал за «Черноморец». Провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Источник — Футбол 1/2/3

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