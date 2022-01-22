Роман ВАНТУХ: «Обрадовался аренде в Днепр-1»

23-летний защитник «Динамо» Роман Вантух до конца сезона 2021/22 перебрался в аренду в «Днепр-1». Футболист поделился мыслями после перехода.

«После первого круга мне позвонил агент и предложил вариант с арендой в «Днепр-1». Я сразу обрадовался и до последнего ждал ответ от «Динамо». Я для себя сразу принял решение, но нужно было дождаться зеленый свет.

Здесь я для себя много нового открываю, что мне очень нравится. Я бы не сказал, что очень тяжело — наоборот, интересно даже», - сказал Вантух.

В нынешнем сезоне Вантух выступал за «Черноморец». Провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.