Арсенал в ближайшее время собирается продлить контракт с Артетой

Клуб хочет сохранить своего наставника

  • 22.01.2022 12:46
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Арсенал в ближайшее время собирается продлить контракт с Артетой
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» намерен продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой.

Как сообщает Daily Mail, руководство лондонского клуба хочет продлить контракт с 39-летним испанцем на 2 года. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца июня 2023 года.

Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии.

В этом сезоне «Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Артета хочет избавиться от Обамеянга.

Источник — Daily Mail

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