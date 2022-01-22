Арсенал в ближайшее время собирается продлить контракт с Артетой

«Арсенал» намерен продлить контракт с главным тренером Микелем Артетой.
Как сообщает Daily Mail, руководство лондонского клуба хочет продлить контракт с 39-летним испанцем на 2 года. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца июня 2023 года.
Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года. Под его руководством команда выиграла Кубок и Суперкубок Англии.
В этом сезоне «Арсенал» занимает 7-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Артета хочет избавиться от Обамеянга.
Источник — Daily Mail
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