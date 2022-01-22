Зинченко не поможет Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что украинец Александр Зинченко не сможет сыграть с «Саутгемптоном».

Футболист, который в конце декабря сдал положительный тест на коронавирус, еще не успел восстановиться после болезни.

В этом сезоне Зинченко провел 12 матчей во всех турнирах (семь из них – в АПЛ), записав в свой актив два ассиста.

Матч «Саутгемптон» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 22 января. Начало в 19:30 по Киеву.