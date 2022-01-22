Николай МАТВИЕНКО: «Нерес был частью легендарного Аякса»

Защитник «Шахтера» оценил уровень зимних новичков

  • 22.01.2022 11:40
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
Николай МАТВИЕНКО: «Нерес был частью легендарного Аякса»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал трансферы Винисиуса Тобиаса и Давида Нереса.

Про Нереса

«Он и так заработал себе имя в «Аяксе». Он был частью легендарного «Аякса», который дошел до полуфинала Лиги чемпионов».

Про Винисиуса

«В «Шахтер» летом пришло три качественных футболиста. Я уверен, что Винисиус тоже только поможет нам. Просто он еще молодой. Ему нужно адаптироваться и втянуться», - подытожил Матвиенко.

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    Энди Мир, 22.01.2022 12:12
    0
    леХенда, почти как Ярик)))
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