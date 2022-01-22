Николай МАТВИЕНКО: «Нерес был частью легендарного Аякса»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал трансферы Винисиуса Тобиаса и Давида Нереса.
Про Нереса
«Он и так заработал себе имя в «Аяксе». Он был частью легендарного «Аякса», который дошел до полуфинала Лиги чемпионов».
Про Винисиуса
«В «Шахтер» летом пришло три качественных футболиста. Я уверен, что Винисиус тоже только поможет нам. Просто он еще молодой. Ему нужно адаптироваться и втянуться», - подытожил Матвиенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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