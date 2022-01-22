Николай МАТВИЕНКО: «Нерес был частью легендарного Аякса»

Защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко прокомментировал трансферы Винисиуса Тобиаса и Давида Нереса.

Про Нереса

«Он и так заработал себе имя в «Аяксе». Он был частью легендарного «Аякса», который дошел до полуфинала Лиги чемпионов».

Про Винисиуса

«В «Шахтер» летом пришло три качественных футболиста. Я уверен, что Винисиус тоже только поможет нам. Просто он еще молодой. Ему нужно адаптироваться и втянуться», - подытожил Матвиенко.