ВИДЕО. Шахтер презентовал Давида Нереса. Контракт до 2026 года

Бразильский вингер оформил контракт с украинским клубом

  • 15.01.2022 16:15
  • 1345 просмотров
  • 36 комментариев
ВИДЕО. Шахтер презентовал Давида Нереса. Контракт до 2026 года
© shakhtar.com

«Шахтер» официально сообщил о подписании контракта с бразильским вингером Давидом Нересом. В пятницу о трансфере уже проинформировал «Аякс».

24-летний игрок подписал контракт до 31 декабря 2026 года. Нерес отыграл за «Аякс» 180 матчей, забил 47 мячей и сделал 43 ассиста.

Ранее нидерландский клуб сообщил, что трансфере обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро. С бонусами сумма может увеличиться до 16 миллионов.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 15.01.2022 16:32
    +1
    Смешно смотреть за жалкими потугами никчемных дыpявых ботов испортить эту новость)) Доходяги, идите лучше бутылки в парках собирать, хоть на опохмел заработаете))
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    Funnycat--
    Funnycat--, 15.01.2022 16:25
    +1
    У Черноморца круче представления игроков
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    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:23
    +1
    Face Control, 15.01.2022 16:22
    И что мы как всегда видим? Кто на ветке Шахтёра начинает срач очередной? Хотя их можно понять, горит уже который день, игроки такого уровня даже не посмотрели бы в сторону их клюбика.
    Как ты думаешь, шахтер из какого города?
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    Хокин Гусман Лоэра
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 16:41
    0
    Олег Прок, 15.01.2022 16:27
    А почему Динамо Кипр? Если это киевская команда, которой через пять месяцев будет 95 лет... Обоснуй. Почему Кипр?
    Ты случайно не брат Жеки неудачника с Лубнов который ?
    Тот такой же тупой как и ты
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    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 15.01.2022 16:41
    0
    Олег Прок, 15.01.2022 16:37
    Enjoy, ты уже все собрал
    Шпрот, я бы на твоем месте уже не умничал, а бегал бы уже с мешком по мусоркам, чтоб заработать и вернуть проспоренные деньги))) Странно, что с твоим балабольством ты выжил на троещине, там за такие кидки зубы выбивают)) Хотя ты из подвала своего не высовываешься, поэтому еще портишь воздух на этой земле))
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    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:40
    0
    Face Control, 15.01.2022 16:38
    Я помню это, это жесть была. Я же говорю, у них колхозный уровень во всём: от представления игроков до формы. Ну и игроки соответствующего уровня, как и менеджмент клуба)
    Тимофеюк, мы ждём фото от Феди)
    Ссылка
    Хокин Гусман Лоэра
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 16:31
    0
    Олег Прок, 15.01.2022 16:31
    Тимофеюк, так ты же орал, что Тете был лучшим. Потом Пердиньйо. Так кто из них круче?
    Ты Олег Тимофеюк с Лубнов?
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:31
    0
    Face Control, 15.01.2022 16:29
    Лучший трансфер за последние 10 лет это точно, главное чтобы адаптация прошла хорошо.
    Тимофеюк, так ты же орал, что Тете был лучшим. Потом Пердиньйо. Так кто из них круче?
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:23
    0
    Face Control, 15.01.2022 16:23
    Шпрот, подача ролика, ты впечатлён? У вас такого нет, у вас колхозный уровень.
    Так почему всего 10 из 100?
    Ссылка
    Хокин Гусман Лоэра
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 16:23
    0
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:22
    0
    Face Control, 15.01.2022 16:21
    Точно не кипрский как некоторые.
    На Кипре много клубов. Какой ты имеешь ввиду?
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:21
    0
    Face Control, 15.01.2022 16:18
    И кто-то будет что-то там говорить в сторону Шахтёра? В очередной раз респект, подача 100 из 10.
    Что значит подача 10 из 100?? Он плохо подаёт?
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:19
    0
    Это точно украинский клуб?
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 15.01.2022 16:18
    0
    Он что ещё не проснулся???
    Ссылка
    Хокин Гусман Лоэра
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 16:39
    -1
    Олег Прок, 15.01.2022 16:36
    Почему?
    Почему ?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 16:38
    -1
    Bulba_sumkin, 15.01.2022 16:36
    Не сомневаюсь что они чугунные стулья под собой прожгли))) Помню презентацию их формы, вроде в 2013 году, так они там стояли под стенкой как перед расстрелом)) Попробую фотку найти))
    Я помню это, это жесть была. Я же говорю, у них колхозный уровень во всём: от представления игроков до формы. Ну и игроки соответствующего уровня, как и менеджмент клуба)
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:36
    -1
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 16:31
    Она кипрская
    Почему?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 16:33
    -1
    Bulba_sumkin, 15.01.2022 16:32
    Смешно смотреть за жалкими потугами никчемных дыpявых ботов испортить эту новость)) Доходяги, идите лучше бутылки в парках собирать, хоть на опохмел заработаете))
    Не, реально забавно за ними наблюдать, а после такого представления игрока я за них совсем переживать стал.
    Ссылка
    Funnycat--
    Funnycat--, 15.01.2022 16:31
    -1
    Face Control, 15.01.2022 16:29
    Лучший трансфер за последние 10 лет это точно, главное чтобы адаптация прошла хорошо.
    Лучше Марлоса и Тайсона ?
    Ссылка
    Хокин Гусман Лоэра
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 16:31
    -1
    Олег Прок, 15.01.2022 16:27
    А почему Динамо Кипр? Если это киевская команда, которой через пять месяцев будет 95 лет... Обоснуй. Почему Кипр?
    Она кипрская
    Ссылка
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