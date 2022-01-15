ВИДЕО. Шахтер презентовал Давида Нереса. Контракт до 2026 года

«Шахтер» официально сообщил о подписании контракта с бразильским вингером Давидом Нересом. В пятницу о трансфере уже проинформировал «Аякс».

24-летний игрок подписал контракт до 31 декабря 2026 года. Нерес отыграл за «Аякс» 180 матчей, забил 47 мячей и сделал 43 ассиста.

Ранее нидерландский клуб сообщил, что трансфере обошелся «Шахтеру» в 12 миллионов евро. С бонусами сумма может увеличиться до 16 миллионов.