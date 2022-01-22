Марсело отстранили на три игры за критику арбитра

«Реал» одержал непростую победу над «Эльче» (2:1) в матче 1/8 Кубка Испании.
В этой встрече защитник мадридцев Марсело, который был капитаном команды, получил красную карточку за фол последней надежды под конец первого экстра-тайма.
Уходя из поля бразилец сказал арбитру: «Ты очень плох в своем деле».
Как сообщает испанская пресса, за эти слова Марсело отстранили на три матча Кубка Испании.
Источник — RFEF
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