Марсело отстранили на три игры за критику арбитра

«Реал» одержал непростую победу над «Эльче» (2:1) в матче 1/8 Кубка Испании.

В этой встрече защитник мадридцев Марсело, который был капитаном команды, получил красную карточку за фол последней надежды под конец первого экстра-тайма.

Уходя из поля бразилец сказал арбитру: «Ты очень плох в своем деле».

Как сообщает испанская пресса, за эти слова Марсело отстранили на три матча Кубка Испании.