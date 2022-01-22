Марсело отстранили на три игры за критику арбитра

Защитник «Реала» не справился с эмоциями в матче Кубка Испании

  • 22.01.2022 11:45
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Марсело отстранили на три игры за критику арбитра
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» одержал непростую победу над «Эльче» (2:1) в матче 1/8 Кубка Испании.

В этой встрече защитник мадридцев Марсело, который был капитаном команды, получил красную карточку за фол последней надежды под конец первого экстра-тайма.

Уходя из поля бразилец сказал арбитру: «Ты очень плох в своем деле».

Как сообщает испанская пресса, за эти слова Марсело отстранили на три матча Кубка Испании.

 

Источник — RFEF

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    MBTUkraine
    MBTUkraine, 22.01.2022 11:50
    0
    Три Ігри - це якою мовою, спорт.юа???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности