Australian Open. Людмила Киченок вышла во второй круг в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступление на Открытом чемпионате Австралии в миксте.

В матче первого круга Людмила в паре с Андреем Голубевым из Казахстана выиграла у тандема Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия).

Australian Open. Смешанный парный разряд. Первый круг

Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия) – 1:6, 6:4, 11:9

Напомним, ранее во второй круг в миксте также вышла Надежда Киченок.