Australian Open. Людмила Киченок вышла во второй круг в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступление на Открытом чемпионате Австралии в миксте.
В матче первого круга Людмила в паре с Андреем Голубевым из Казахстана выиграла у тандема Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия).
Australian Open. Смешанный парный разряд. Первый круг
Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия) – 1:6, 6:4, 11:9
Напомним, ранее во второй круг в миксте также вышла Надежда Киченок.
Источник — Sport.ua
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