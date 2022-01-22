Australian Open. Людмила Киченок вышла во второй круг в миксте

Украинка в паре с Андреем Голубевым выиграла стартовый поединок

  • 22.01.2022 11:22
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Australian Open. Людмила Киченок вышла во второй круг в миксте
© Jimmie48. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступление на Открытом чемпионате Австралии в миксте.

В матче первого круга Людмила в паре с Андреем Голубевым из Казахстана выиграла у тандема Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия).

Australian Open. Смешанный парный разряд. Первый круг
Людмила Киченок / Андрей Голубев (Украина / Казахстан) – Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия) – 1:6, 6:4, 11:9

Напомним, ранее во второй круг в миксте также вышла Надежда Киченок.

Источник — Sport.ua

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