Australian Open. Надежда Киченок вышла во второй круг в миксте

Украинка одержала победу в дуэте с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом

  • 21.01.2022 05:41
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Australian Open. Надежда Киченок вышла во второй круг в миксте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок вышла во второй круг смешанного парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

На старте основной сетки Надежда в дуэте с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом одержала победу над чехами Катериной Синяковой и Томашем Махачем.

Australian Open. Смешанный парный разряд. Первый круг
Надежда Киченок / Сантьяго Гонсалес (Украина / Мексика) – Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехия) – 7:5, 4:6, 10:7

Напомним, ранее на Australian Open Надежда Киченок проиграла в стартовом матче женского парного разряда.

Источник — Sport.ua

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