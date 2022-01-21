Australian Open. Надежда Киченок вышла во второй круг в миксте

29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок вышла во второй круг смешанного парного разряда Открытого чемпионата Австралии.
На старте основной сетки Надежда в дуэте с мексиканцем Сантьяго Гонсалесом одержала победу над чехами Катериной Синяковой и Томашем Махачем.
Australian Open. Смешанный парный разряд. Первый круг
Надежда Киченок / Сантьяго Гонсалес (Украина / Мексика) – Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехия) – 7:5, 4:6, 10:7
Напомним, ранее на Australian Open Надежда Киченок проиграла в стартовом матче женского парного разряда.
Источник — Sport.ua
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