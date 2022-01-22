Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч чемпионата Англии

  • 22.01.2022 10:29
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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм».

«Непривычно видеть МЮ на 7 месте в АПЛ при шести поражениях и 30 пропущенных голах. Ральф Рангник – не волшебник, а лидер тренерских футбольных идей новой немецкой футбольной формации. Он не Клопп, не Тухель, не Нагельсман, которые ежегодно подтверждают свой практический тренерский уровень. Я считаю, что Рангник правильно поступил, заключив контракт с «МЮ». Он будет направлять развитие клуба и команды. Это важно! Мю обязан и должен финишировать в первой четверке, чтобы играть в Лиге чемпионов. Манкунианцы имеют в составе звездного Роналду и очень сильных футболистов различных сборных. А победные традиции никто не отменял.

«Молотобойцы» Дэвида Мойеса, который непонятно по какой причине дает мало игрового времени лидеру сборной Украины Андрею Ярмоленко, находятся в лигочемпионовском квартете. Но по итогам сезона они там точно не будут. «Шпоры» Конте, «канониры» Артеты и манкунианцы Рангника опережают «Вест Хэм» по потерянным очкам. Чтобы быть в этой четверке, нужно не только брать очки со средними командами, а а еще и обыгрывать прямых конкурентов. Сейчас именно такая ситуация. Нужно обыграть МЮ на его стадионе. А почему нет?

«Вест Хэм» играет качельно. Они обыграли «Ливерпуль», «Лестер», «Эвертон», «Тоттенхэм», «Челси» и другие сильные команды. Правда, была длительная серия в декабре без побед. Но затем они 4 матча кряду выиграли, но уступили после этого «Лидсу» 2:3 на своем поле.

Подбор игроков у «молотобойцев» достаточно сильный и они в состоянии обыграть любого соперника, включая МЮ. Зная характер Мойеса, он едет в Манчестер за победой, понимая, что это кардинальным образом может повлиять на расположение команд в турнирной таблице. Обе команды обладают игроками самого высокого уровня с компонентами скоростной техники и быстроты принятия решений. Но обе команды не совсем надежны в организации оборонительных действий. Судите сами! «Ман Сити» пропустил 13 мячей, «Ливерпуль» и «Челси» - по 18, «Тоттенхэм» - 22, «Арсенал» - 25. А вот МЮ и «Вест Хэм» пропустили по 30 мячей.

Комментарии здесь излишни, так как у команд нарушен игровой баланс. Обе команды забьют, но МЮ ближе к победе», - сказал Грозный.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» состоится 22-го января. Начало встречи в 17:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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