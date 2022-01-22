Дженоа – Удинезе. Прогноз на матч Андрея Воробья

Прогноз эксперта на матч чемпионата Италии

  • 22.01.2022 08:35
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Дженоа – Удинезе. Прогноз на матч Андрея Воробья
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 23-го тура итальянской Серии А «Дженоа» – «Удинезе».

«После ухода из «Дженоа» Андрея Шевченко у украинских любителей футбола стал меньше интерес к этой команде. Но тем не менее мы следим и смотрим, как «Дженоа» будет играть после отставки украинского специалиста. Интересно, как генуэзская команда будет выпутываться из этой ситуации, когда шансов у них очень мало на то, чтобы остаться в Серии А. Не скажу, что и «Удинезе» показывает какую-то хорошую игру. Поэтому встретятся на поле команды, у которых есть определенные проблемы. 

Мне кажется, что «Дженоа» должен какую-то ничейку вырвать. Но я не вижу за счет чего генуэзцы могут хорошо атаковать и забивать. Если от обороны «Дженоа» сыграет, то команда ничью добудет. А играть на атаку у бывшей команды Андрея Шевченко просто не получается. У генуэзцев сейчас пик кризиса, скажем так.

Я думаю, в этом матче должна быть ничья. «Дженоа» сможет наиграть на ничейку, хотя у «Удинезе» команда помобильнее. Но, думаю, дома генуэзцы не проиграют.

Действительно, в Удине при Шевченко «Дженоа» сыграл 0:0 с «Удинезе». Но это было при Шевченко. Мы видели игру «грифонов» после отставки, когда они проиграли «Фиорентине» со счетом 0:6. Поэтому сложно что-то анализировать, но, думаю, генуэзская команда наиграет на ничью», - сказал Воробей.

Матч «Дженоа» – «Удинезе» состоится 22-го января. Начало встречи в 16:00.

Андрей Воробей воспитанник школы донецкого футбола, играл в ФК «Шахтер» (Донецк), где со 114 голами является лучшим бомбардиром Шахтера за всю историю команды. За основу «Шахтера» играл с 1997 по 2007 год.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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