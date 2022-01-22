В матче 23-го тура чемпионата Италии «Верона» обыграла «Болонью» со счетом 2:1.
Победный гол на 85-й минуте забил Никола Калинич.
Серия А. 23-й тур
Верона – Болонья – 2:1
Голы: Орсолини, 14 (0:1). Капрари, 38 (1:1). Калинич, 85 (2:1).
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Калинич (Эллас Верона).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Капрари (Эллас Верона).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
Источник — Sport.ua
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