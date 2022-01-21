23-й тур
Эллас Верона
2 : 1
Болонья
21.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Поздний гол экс-звезды Днепра принес Вероне победу над Болоньей

Никола Калинич принес своей команде три очка

  • 21.01.2022 23:51
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Серия А. Поздний гол экс-звезды Днепра принес Вероне победу над Болоньей
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Калинич

В стартовом матче 23-го тура Серии А «Верона» дома обыграла «Болонью» со счетом 2:1. Волевую победу хозяевам принес гол экс-форварда «Днепра» Николы Калинича на 85-й минуте. Для 34-летнего хорвата это четвертый гол в 13 матчах Серии А в нынешнем сезоне.

«Верона» - «Болонья» - 2:1
Голы: Капрари 38, Калинич 85 – Орсолини 14

«Верона» благодаря этой победе набрала 33 очка и поднялась на девятое место в турнирной таблице Серии А. У «Болоньи» 27 очков и 13-е место.

Источник — Sport.ua

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