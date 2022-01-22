Айнтрахт Ф

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» проиграл «Арминии» со счетом 0:2.
Голы у победителей забили хавбеки Патрик Виммер и Алессандро Шепф.
Бундеслига. 20-й тур
Айнтрахт – Арминия – 0:2
Голы: Виммер, 5, Шепф, 27.
События матча
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Шёпф (Арминия).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Виммер (Арминия).
Источник — Sport.ua
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