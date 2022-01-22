ШАРАН: «У Миная много игроков, которые приехали на просмотр»

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал об учебно-тренировочных сборах закарпатской команды:

«У нас много игроков, которые приехали на просмотр. Мы уже познакомились с теми, которые на контракте в клубе. Работы выполняется много, двухразовые занятия, акцент ставим на физической подготовке. И просматриваем потенциальных новичков.

У нас запланирована игра с «Дебреценом», после чего начнется последний сбор перед вылетом в Турцию. Он будет проходить в отеле «Камелот». Там есть все условия, чтобы работать и восстанавливаться. Приедут только те игроки, на которых я рассчитываю в чемпионате».

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