Владимир ШАРАН: «Не буду зацикливаться на Селезневе, у нас коллектив»

Наставник «Миная» - о форварде команды

  • 21.01.2022 22:39
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Владимир ШАРАН: «Не буду зацикливаться на Селезневе, у нас коллектив»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Новый главный тренер «Миная» Владимир Шаран рассказал о работе со скандальным форвардом команды Евгением Селезневым:

«Буду просить журналистов и всех, чтобы меньше внимания обращали на Селезнева. Он такой же равноценный игрок, как и все остальные в «Минае». Я сказал ему, чтобы он вел себя так, как должен вести профессиональный футболист. Мы с ним договорились.

Я вижу, как он самоотверженно и настойчиво работает. Он сбросил пару килограмм, я надеюсь на этого игрока. Я зацикливаться на нем не буду. У нас в первую очередь коллектив, я ребятам это объяснил. Так что надеюсь, что мы найдем общий язык».

Источник — ТК Футбол

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