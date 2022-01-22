Л. Киченок / Голубев – Юрак / Бопанна. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии в миксте.
В поединке первого раунда украинка с Андреем Голубевым из Казахстана сразится против тандема Дарья Юрак / Рохан Бопанна (Хорватия / Индия). Матч состоится пятым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала поединка – 08:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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