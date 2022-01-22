Эспаньол – Бетис – 1:4. Дубль Борхи Иглесиаса. Видео голов и обзор матча

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» проиграл «Бетису» со счетом 1:4.
У победителей дубль оформил Борха Иглесиас, по одному голу забили Родригес и Виллиан Жозе. Единственный мяч у хозяев забил форвард Рауль де Томас.
«Бетис» набрал 40 очков и ходит в топ-3 Ла Лиги. «Эспаньол» занимает 11-ю позицию (27 очков).
Ла Лига. 22-й тур
Эспаньол – Бетис – 1:4
Голы: Рауль де Томас, 14 (1:0), Борха Иглесиас, 31 (пен), Родригес, 36 (1:2), Борха Иглесиас, 53 (1:3), Виллиан Жозе, 76 (1:4).
|82'
|Рауль Де Томас (Эспаньол) получает красную карточку.
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Бетис).
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Борха Иглесиас (Бетис).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
Источник — Sport.ua
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