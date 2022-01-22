22-й тур
Эспаньол
1 : 4
Бетис
21.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Эспаньол – Бетис – 1:4. Дубль Борхи Иглесиаса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 22-го тура чемпионата Испании

  • 22.01.2022 01:53
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Эспаньол – Бетис – 1:4. Дубль Борхи Иглесиаса. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» проиграл «Бетису» со счетом 1:4.

У победителей дубль оформил Борха Иглесиас, по одному голу забили Родригес и Виллиан Жозе. Единственный мяч у хозяев забил форвард Рауль де Томас.

«Бетис» набрал 40 очков и ходит в топ-3 Ла Лиги. «Эспаньол» занимает 11-ю позицию (27 очков).

Ла Лига. 22-й тур

Эспаньол – Бетис – 1:4

Голы: Рауль де Томас, 14 (1:0), Борха Иглесиас, 31 (пен), Родригес, 36 (1:2), Борха Иглесиас, 53 (1:3), Виллиан Жозе, 76 (1:4).

События матча
82' Рауль Де Томас (Эспаньол) получает красную карточку.
76' ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
53' ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Бетис).
36' ГОЛ ! Мяч забил Гвидо Родригес (Бетис).
31' ГОЛ ! С пенальти забил Борха Иглесиас (Бетис).
14' ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).

Источник — Sport.ua

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