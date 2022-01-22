В матче 22-го тура чемпионата Франции «Лион» переиграл «Сент-Этьен» (1:0) в ронском дерби.
Единственный мяч на 15-й минуте с пенальти забил нападающий Мусса Дембеле.
«Лион» не проигрывает 6 матчей и замыкает топ-10 в турнирной таблице. «Сент-Этьен» идет на последнем 20-м месте.
Лига 1. 22-й тур
Лион – Сент-Этьен – 1:0
Гол: Дембеле, 15 (пен).
События матча
|15'
|ГОЛ ! С пенальти забил Мусса Дембеле (Лион).
Источник — Sport.ua
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