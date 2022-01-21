ФОТО. Как Динамо разгромило команду четвертого дивизиона Испании

Четыре мяча побывало в воротах «Атлетико Пульпиленьо»

  • 21.01.2022 23:10
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ФОТО. Как Динамо разгромило команду четвертого дивизиона Испании
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку ко второй части сезона, проводя учебно-тренировочный сбор в Испании.

В пятницу, 21 января, подопечные Мирчи Луческу провели первый контрольный поединок против испанской команды «Атлетико Пульпиленьо», которая базируется в Пульпе, Альмерия, и выступает в группе 5 испанской Сегунды-В. Игра прошла в поле футбольного центра Pinatar Arena. Тренерский штаб не мог рассчитывать на несколько игроков, перенесших COVID-19.

«Динамо» победило с уверенным счетом 4:0, причем все четыре мяча команда забила во втором тайме.

Стартовые минуты матча соперники провели в невысоком темпе. В первые минуты мяч больше контролировали динамовцы, правда делали это преимущественно на своей половине поля. Первый опасный момент возник у ворот соперника после того, как Гармаш заработал штрафной удар. Подачу выполнил Шепелев, тот же Гармаш пытался пробить головой, но получилось немного неточно.

В дальнейшем динамовцы все увереннее приближались к воротам соперника, но подачи в штрафную площадь блокировались испанцами, и игроки могли рассчитывать только на угловые удары. Издалека пробил Шабанов, получилось неточно. Прекрасно в створ ворот пробивал Дубинчак с передачи Антюха, но вратарь «Атлетико Пульпиленьо» Эрик сыграл надежно, накрыв мяч.

Между тем, у противоположных ворот опасность почти не возникала. Игроки «Атлетико Пульпиленьо» изредка доходили до владений Бойко, а когда им это удавалось, защитники вовремя нейтрализовывали угрозу, так что Денис вступал в игру считанные разы. В частности, он здорово сыграл кулаками после подачи со штрафного, а затем удачно действовал на выходе после подачи слева.

Во втором тайме тренерский штаб полностью сменил состав. Киевляне использовали высокий прессинг, активными были де Пена и Буяльский, но до настоящих угроз дело не доходило. Но вот команда прибавила в скорости, и сразу хороший выход к воротам удался Буяльскому, но на его удар успел среагировать соперник, и динамовцы заработали только угловой. А вот следующим случаем игроки распорядились гораздо эффективнее: Кулач прострелил слева, мяч пролетел мимо Буяльского на Цыганкова, и Виктор с нескольких метров переправил его в сетку, забив первый гол «Динамо» в новом году.

Сразу после этого Шапаренко исполнял штрафной удар, но попал в стенку. Вскоре Буяльский каким-то чудом не попал в дальний угол ворот, когда оказался на выгодной позиции перед воротами. Еще один реальный случай отличиться имел де Пена, который воспользовался ошибкой соперников в обороне и целился в дальний угол ворот, но вратарь испанцев спас свою команду, среагировав на этот удар.

Пристрелявшись, свой следующий случай Карлос реализовал сполна: Тымчик, промчавшись по правому флангу, прострелил в штрафную на де Пену, и тот метров с 16-ти поразил левый угол. А еще через минуту дубль оформил Цыганков, который отличным ударом из района правого угла штрафной довел счет до крупного – 3:0.

В оставшееся до финального свистка время Кулач пробил рядом со штангой и Моргун удачно сыграл на выходе после навеса в штрафную. А окончательный счет установил Буяльский, который воспользовался ошибкой вратаря испанцев, откликнулся на передачу Кулача и не позволил защитнику помешать внести свою фамилию в список авторов забитых мячей.

Товарищеский матч

Испания, 21.01.2022. Футбольный центр Pinatar Arena

«Динамо» Киев – «Атлетико Пульпиленьо» – 4:0

Голы: Цыганков (66, 77), де Пена (76), Буяльский (87).

«Динамо» (1-й тайм): Бойко – Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко, 42) – Сидорчук, Шепелев – Антюх, Гармаш, Вербич – Супряга.

«Динамо» (2-й тайм): Моргун – Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко – Бражко, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Кулач.

«Атлетико Пульпиленьо» (стартовый состав): Эрик – Начо Руиз, Рубен Примо, Мати, Давид Сегура, Хуанра, Давид Ардил, Начо Лопес, Альваро Гарридо, Аресо, Парра.

Фотогалерея матча.

Источник — ФК Динамо Киев

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