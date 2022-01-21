19-й тур
Арока
0 : 2
Бенфика
21.01.2022, FT

Бенфика обыграла Ароку, Яремчука заменили в перерыве

Украинский форвард провел на поле 45 минут

  • 21.01.2022 23:18
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Бенфика обыграла Ароку, Яремчука заменили в перерыве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Сегодня «Бенфика» в 19-м туре чемпионата Португалии на выезде обыграла «Ароку» со счетом 2:0. Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вышел в основе на матч, но был заменен в перерыве.

«Арока» — «Бенфика» - 0:2
Гол: Нуньес, 32, Рамос, 90+2

«Арока»: Брага — Талес, Бассо, Ба, Куарежма — Силва (Морейро, 51), Куасси, Симау (Эухени, 65) — Адильо (Сантос, 51), Арсениу — Букия.

«Бенфика»: Влаходимос — Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Лазаро — Мариу, Вайгль, Бернарду (Таарабт, 75) — Нуньес (Рамос, 75), Силва (Гонсалвеш, 69) — Яремчук (Эвертон, 46).

Предупреждения: Адильо, Морейра, Гримальдо.

Благодаря этой победу «Бенфика» набрала 44 очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. «Арока» идет предпоследней, 17-й с 14 баллами.

Источник — Sport.ua

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