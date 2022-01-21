Бенфика обыграла Ароку, Яремчука заменили в перерыве

Сегодня «Бенфика» в 19-м туре чемпионата Португалии на выезде обыграла «Ароку» со счетом 2:0. Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вышел в основе на матч, но был заменен в перерыве.
«Арока» — «Бенфика» - 0:2
Гол: Нуньес, 32, Рамос, 90+2
«Арока»: Брага — Талес, Бассо, Ба, Куарежма — Силва (Морейро, 51), Куасси, Симау (Эухени, 65) — Адильо (Сантос, 51), Арсениу — Букия.
«Бенфика»: Влаходимос — Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Лазаро — Мариу, Вайгль, Бернарду (Таарабт, 75) — Нуньес (Рамос, 75), Силва (Гонсалвеш, 69) — Яремчук (Эвертон, 46).
Предупреждения: Адильо, Морейра, Гримальдо.
Благодаря этой победу «Бенфика» набрала 44 очка и осталась на третьем месте в турнирной таблице. «Арока» идет предпоследней, 17-й с 14 баллами.
Источник — Sport.ua
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