Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Ароки

21 января в 21:00 пройдет матч 19-го тура чемпионата Португалии

  • 21.01.2022 20:25
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Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Ароки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

21 января в 21:00 пройдет матч 19-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» будет играть на выезде против «Ароки».

В стартовом составе хозяев поля выйдет украинский форвард Роман Яремчук.

Стартовый состав «Бенфики» на матч против «Ароки».

Источник — Sport.ua

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