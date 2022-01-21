Яремчук выйдет в основе Бенфики на матч против Ароки

21 января в 21:00 пройдет матч 19-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» будет играть на выезде против «Ароки».
В стартовом составе хозяев поля выйдет украинский форвард Роман Яремчук.
Стартовый состав «Бенфики» на матч против «Ароки».
🚨 TEAM NEWS! 🚨#WeAreBenfica #FCASLB #LigaPortugalbwin pic.twitter.com/nDqVYjGK7O— SL Benfica (@slbenfica_en) January 21, 2022
Источник — Sport.ua
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