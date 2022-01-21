Рыбак к Рыбке. Металлист подписал вратаря из клуба Первой лиги

20-летний голкипер донецкого «Олимпика» Владислав Рыбак, по неофициальным данным, стал игроком харьковского «Металлиста».

В ближайшее время футболист отправится в Анталью, где присоединится к своей новой команде на тренировочном сборе.

20-летний Владислав Рыбак – воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды «Зари». Летом прошлого года проходил просмотр в «ВПК-Агро», но в итоге начал сезон в составе «Олимпика». В его составе вратарь провел 10 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

С 16 января команда Александра Кучера находится на учебно-трениорвочных сборах в Турции. Там у нее запланированы четыре спарринга, первый из них уже завтра, 22 января. «Металлист» – лидер Первой лиги, «Олимпик» занимает 11-е место.

Ожидается, что Владислав Рыбак станет конкурентом Александра Рыбки за позицию номер 1 в «Металлисте».