Рыбак к Рыбке. Металлист подписал вратаря из клуба Первой лиги

Владислав Рыбак вскоре присоединится к харьковскому клубу на сборе в Турции

  • 21.01.2022 21:05
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Рыбак к Рыбке. Металлист подписал вратаря из клуба Первой лиги
© ФК Оболонь Киев. Владислав Рыбак

20-летний голкипер донецкого «Олимпика» Владислав Рыбак, по неофициальным данным, стал игроком харьковского «Металлиста».

В ближайшее время футболист отправится в Анталью, где присоединится к своей новой команде на тренировочном сборе.

20-летний Владислав Рыбак – воспитанник уманского футбола. На профессиональном уровне играл за юниорскую и молодежную команды «Зари». Летом прошлого года проходил просмотр в «ВПК-Агро», но в итоге начал сезон в составе «Олимпика». В его составе вратарь провел 10 матчей в Первой лиге и 2 поединка в Кубке Украины.

С 16 января команда Александра Кучера находится на учебно-трениорвочных сборах в Турции. Там у нее запланированы четыре спарринга, первый из них уже завтра, 22 января. «Металлист» – лидер Первой лиги, «Олимпик» занимает 11-е место.

Ожидается, что Владислав Рыбак станет конкурентом Александра Рыбки за позицию номер 1 в «Металлисте».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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