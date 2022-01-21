Л. Киченок / Остапенко – Мартич / Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на Открытом чемпионате Австралии

  • 21.01.2022 19:59
  • 129 просмотров
  • 1 комментарий
Л. Киченок / Остапенко – Мартич / Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
 
В поединке второго раунда украинка с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США). Матч состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
 
Далее по сетке пятый сеяный тандем Алекса Гуарачи / Николь Мелихар (Чили / США).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
BETWINNER  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    inspekcha85
    inspekcha85, 21.01.2022 20:14
    0
    Удачи,красотка!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности