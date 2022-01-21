Л. Киченок / Остапенко – Мартич / Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.



В поединке второго раунда украинка с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США). Матч состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.



Далее по сетке пятый сеяный тандем Алекса Гуарачи / Николь Мелихар (Чили / США).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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