Л. Киченок / Остапенко – Мартич / Роджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке второго раунда украинка с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Петра Мартич / Шелби Роджерс (Хорватия / США). Матч состоится первым запуском на корте №3. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Далее по сетке пятый сеяный тандем Алекса Гуарачи / Николь Мелихар (Чили / США).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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