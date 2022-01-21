Интер потерял форварда на 3-4 недели

«Интер» официально сообщил о том, что у форварда команды Хоакина Корреа выявили повреждение мышц бедра. Он получил его во время матча Кубка Италии против «Эмполи» (3:2).
В следующий раз врачи «Интера» будут оценивать состояние бедра Корреа через две недели. Ожидается, что аргентинский форвард пропустит 3-4 недели.
В нынешнем сезоне 27-летний Корреа провел за «Интер» 20 матчей во всех турнирах, и отличился в них 4 голами и 1 ассистом.
Источник — ФК Интер
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