Костюк / Ястремская – Паолини / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке второго раунда украинки сразятся против тандема Жасмин Паолини / Хизер Уотсон (Италия / Великобритания). Матч состоится вторым запуском на корте №3. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.
Далее по сетке девятый сеяный тандем Керолайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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