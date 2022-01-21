Костюк / Ястремская – Паолини / Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.



В поединке второго раунда украинки сразятся против тандема Жасмин Паолини / Хизер Уотсон (Италия / Великобритания). Матч состоится вторым запуском на корте №3. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.



Далее по сетке девятый сеяный тандем Керолайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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