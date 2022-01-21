ЗОЗУЛЯ – Мораесу: «Как на ЧЕ поехать – он украинец, а как война – бразилец»

Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля жестко отреагировал на слова нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса, который заявил, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.



«Как на Евро поехать, так он украинец, а как война – так он бразилец», – написал в комментарии к новости Зозуля.



Отметим, что с 2011 по 2015 годы Жуниор Мораес выступал за донецкий «Металлург». В марте 2019 года форвард получил гражданство Украины, и провел в рядах «сине-желтых» 11 поединков, в которых забил 1 мяч.