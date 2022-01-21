ЗОЗУЛЯ – Мораесу: «Как на ЧЕ поехать – он украинец, а как война – бразилец»

Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля жестко отреагировал на слова нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса, который заявил, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.
«Как на Евро поехать, так он украинец, а как война – так он бразилец», – написал в комментарии к новости Зозуля.
Отметим, что с 2011 по 2015 годы Жуниор Мораес выступал за донецкий «Металлург». В марте 2019 года форвард получил гражданство Украины, и провел в рядах «сине-желтых» 11 поединков, в которых забил 1 мяч.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хотя, кто-то ожидал иного? Им тут только $ снять и свалить, а так то на всех и вся наср
Подтвержденный
Я українець! 🇺🇦
Я пишаюся тим, що я українець!
З 2012 року я приїхав в Україну і до сьогодні 2022 року живу тут, навіть коли мав можливість виїхати.
Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя.🙏
#слава #україна
————————————————
Ой, как же так.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.