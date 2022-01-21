ЗОЗУЛЯ – Мораесу: «Как на ЧЕ поехать – он украинец, а как война – бразилец»

Роман остался очень недоволен словами Жуниора

  • 21.01.2022 18:20
  • 4232 просмотра
  • 23 комментария
ЗОЗУЛЯ – Мораесу: «Как на ЧЕ поехать – он украинец, а как война – бразилец»
© Instagram. Роман Зозуля

Бывший игрок сборной Украины Роман Зозуля жестко отреагировал на слова нападающего «Шахтера» Жуниора Мораеса, который заявил, что бразильцы напуганы возможным нападением российской армии на Украину.
 
«Как на Евро поехать, так он украинец, а как война – так он бразилец», – написал в комментарии к новости Зозуля.
 
Отметим, что с 2011 по 2015 годы Жуниор Мораес выступал за донецкий «Металлург». В марте 2019 года форвард получил гражданство Украины, и провел в рядах «сине-желтых» 11 поединков, в которых забил 1 мяч.

Источник — Трибуна

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 21.01.2022 18:23
    +21
    Зозуля настоящий патриот. Респект.
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    Владислав Рейский
    online
    Владислав Рейский, 21.01.2022 18:27
    +18
    В точку.
    Хотя, кто-то ожидал иного? Им тут только $ снять и свалить, а так то на всех и вся наср
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.01.2022 18:57
    +4
    serge_kr, 21.01.2022 18:35
    Кто такой этот Зозуля, не тот что Гитлеру поклоняется?!
    А чем Сталин, Дзержинский, Троцкий, Ленин лучше фашистов? Большевики убили куда больше людей.
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    сергей богданов
    сергей богданов, 21.01.2022 18:35
    +3
    Чушь сморозил!
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    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 21.01.2022 19:32
    +2
    Кукушкин даже не знает, что ТУДА новобранцев не посылают.
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    Андрей Трегубов
    Андрей Трегубов, 21.01.2022 19:01
    +2
    Джуниор Бразилец!Хоть и с нашим паспортом!Что вы хотите от него услышать???Тот кто делает для страны не говорит об этом!А говорят только Зее!!!!
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    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 21.01.2022 19:33
    +1
    Андрей Трегубов, 21.01.2022 19:01
    Джуниор Бразилец!Хоть и с нашим паспортом!Что вы хотите от него услышать???Тот кто делает для страны не говорит об этом!А говорят только Зее!!!!
    У депутатов по 3 паспорта, а они и в ус не дуют.
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 19:10
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 21.01.2022 19:08
    Сказав - як відрізав! А головне, що щиру правду, яка багатьом, напевно, очі ріже....
    Какую она правду сказала, если Жуниор такого не говорил?
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    BekXan
    BekXan, 21.01.2022 19:38
    0
    О повылази путинские выродки.
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    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 21.01.2022 19:24
    -1
    Кончена Зозуля. Сам то от мобилизации откосил, обсцыка
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 18:35
    -2
    AK.228, 21.01.2022 18:27
    Мы сами офигели
    Там Жуниор уже прямо написал, что вью фейк, но зачем кому-то об этом писать, лучше очередной срач.
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    Vbolivalnyk-Peter
    Vbolivalnyk-Peter, 21.01.2022 19:08
    -3
    Сказав - як відрізав! А головне, що щиру правду, яка багатьом, напевно, очі ріже....
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 18:57
    -5
    alefteev77, 21.01.2022 18:57
    А чем Сталин, Дзержинский, Троцкий, Ленин лучше фашистов? Большевики убили куда больше людей.
    Ссылка
    Tridentglory
    online
    Tridentglory, 21.01.2022 18:48
    -5
    Зюзя - испанский петриот? Пистеть не в окопе сидеть!
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 21.01.2022 18:40
    -6
    Face Control, 21.01.2022 18:37
    Понятно. То есть никто, видать написал такое, чтобы о нём хоть кто-то написал и вспомнил.
    Этот Кукушка столько лишнего болтает что мне иногда кажется что скоро сам себе накукукает сколько ему жить осталось.
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    AK.228
    AK.228, 21.01.2022 18:27
    -6
    Мы сами офигели
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 18:29
    -8
    jrmoraes10
    Подтвержденный
    Я українець! 🇺🇦
    Я пишаюся тим, що я українець!
    З 2012 року я приїхав в Україну і до сьогодні 2022 року живу тут, навіть коли мав можливість виїхати.
    Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя.🙏
    #слава #україна
    ————————————————
    Ой, как же так.
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    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 21.01.2022 18:27
    -9
    Хорошо с Испании комментировать.
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    Face Control
    Face Control, 21.01.2022 18:37 (изменен)
    -10
    New Zealander, 21.01.2022 18:36
    Говорять, что футболист, но ещё птичка есть такая зозуля. Так что хз...
    Понятно. То есть никто, видать написал такое, чтобы о нём хоть кто-то написал и вспомнил.
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 21.01.2022 18:30
    -11
    Ох этот Зозуля и завидник. Второй раз уже к Мораесу неровно дышет. А началось все из того самого момента когда Зозульку не вызвали в сборную, а вызвали Мораеса и дали ему украинский паспорт. Тогда Зозуля опубликовал пост что для того что бы попасть в нашу сборную то надо быть бразильцем. Да нет же. Для того чтобы попадать в нашу сборную то надо забивать столько же голов сколько тогда забивал Мораес (около 20 только в чемпионате Украины), а не по 5-6 голов в Сегунде. Завидуй молча
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